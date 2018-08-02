"Звідки у тещі "Мазератті": в мережі показали кращі "відмазки" українських політиків (відео)

Фото: РБК-Україна

З'явилося кумедне відео з висловлюваннями політиків

У мережі з'явився топ відповідей українських народних депутатів і чиновників на незручні для них питання. Відеопідбірку створили журналісти програми BIHUS.info. Відповідне відео опубліковано в соцмережі Facebook.

"Найзразковішим" у своїх відмовках виявився лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. "Логічними" поясненнями відзначився і відомий "кнопкодав" Антон Яценко.

"Боже, як це мило. На обличчя чиновника, який чує незручне запитання журналіста, можна дивитися нескінченно", - заявили в мережі.

"Про тещу на "Мазераті", бізнес дружини або мамину квартиру, про друзів серед криміналітету чи бабусю на дорогому авто - вони брешуть і не червоніють. Хоча деякі і червоніють - цього слід повчитися у Ляшка - взагалі зразковий персонаж по відмазкам", - вважають журналісти.

"Зібрали топ прикольних відповідей чиновників з різних сюжетів. Насолоджуємося", - зазначили в мережі.

У відео також додали, що деяким політикам відмовки вдаються важко, але завжди є інший вихід – втекти.

Відео: Топ-відповіді політиків (facebook.com/bihus.info)

"У будь-якій незрозумілій ситуації морозь про Садового і львівське сміття", - написали в коментарях.

"Давно так не сміявся, а взагалі це не дуже-то і смішно", - зазначив Назар Пахомський.

Скріншот поста (facebook.com/bihus.info)

Скріншот коментарів (facebook.com/bihus.info)

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