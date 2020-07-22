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Группа крови влияет на риск заболеть COVID-19: ученые получили подтверждение

Среда 22 июля 2020 10:08
Группа крови влияет на риск заболеть COVID-19: ученые получили подтверждение
Группа крови влияет на риск заболеть COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Как оказалось, группа крови может определить, насколько вы рискуете заразиться коронавирусом

На риск заболеть коронавирусом влияет определенная группа крови. Ученые получили такое подтверждение после длительных исследований и анализа данных более тысячи человек.

И хотя ранее была информация, что люди с определенной группой переносят COVID-19 труднее, это не подтвердилось. Но на риск инфицирования тип крови все же влияет, считают исследователи из Гарварда.

После проведенного ретроспективного анализа 1289 человек выяснилось, что пациенты с третьей и четвертой группой крови и положительным резус-фактором больше всего рискуют заразиться штаммом SARS-CoV-2. Кроме того, подтвердилось, что люди с первой группой крови лучше защищены от коронавируса.

Тем не менее, ученые говорят, что группа крови никак не связана с течением болезни и осложнениями. Результаты исследования не подтвердили какой-либо связи между группой крови и тяжелым состоянием пациентов, необходимостью в госпитализации или курсом интенсивной терапии, а также любыми биомаркерами воспаления.

"Воспаление является особенно важным показателем, так как считается, что COVID-19 системно влияет на организм и у некоторых острый воспалительный процесс может приводить к смерти", - говорится в заключении ученых.

Тем временем в Украине снова возросло число заболевших коронавирусом. На 22 июля новых случаев 829. Всего с начала эпидемии в стране - 3 марта - заболело более 60 995 человек. Из них 33 172 выздоровело, а 1534 - умерло.

Ранее мы писали, что коронавирус становится опаснее, но Украине повезет. Академик НАНУ обнадежил данными.

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