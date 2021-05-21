Харьковчанка грубо раскритиковала марш вышиванок и попала в скандал: что о ней известно (видео)

В Харькове по случаю Дня вышиванки прошли массовые празднования. Одна из прохожих заявила, что это "парад быдла", а слоган "Слава Украине - Героям слава" якобы нацистский.

Комментарий у девушки взял Евгений Ивашко с татуировкой на лбу "Кернес жив". Девушка отметила, что шествие в вышиванках "просто отвратительное".

"Я хорошо знаю историю этой страны и знаю, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" - это нацистский слоган. Здесь сейчас идут люди… Они зарабатывают, наверное, потолок тысяч шесть. Вместо того чтобы сейчас пойти работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, как-то развиваться, они ходят и занимаются х**ней", - сказала она.

Также она заявила, что ей смешно смотреть на такое шествие.

"Вместо того, чтобы читать книги, они якобы отстаивают непонятно что… Это необразованные люди, которым нечего делать, в большинстве своем", - добавила девушка.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

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Впоследствии Ивашко задал уточняющий вопрос, действительно ли она считает этот марш - парадом "быдла". На что харьковчанка ответила: "Отчасти да, это действительно невежественные люди, которым нечего делать".

Что известно о девушке?

Она уроженца села Ртищевка Чугуевского района Харьковской области. Ей 26 лет. Девушка училась в университете им. Каразина на факультете международных отношений, но обучение так и не закончила, и диплом не получила.

Сейчас она работает СММ-менеджером и продает кроссовки через инстаграм.

После скандала, который разгорелся вокруг ее высказываний в адрес участников парада вышиванок в Харькове, она опубликовала извинения.

"Возможно мои высказывания были резкими, через спонтанность, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Извините у тех, кого это задело", - написала девушка на своей странице в соцсети.