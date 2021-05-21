Харків'янка грубо розкритикувала марш вишиванок і потрапила у скандал: що про неї відомо (відео)

У Харкові з нагоди Дня вишиванки пройшли масові святкування. Одна з перехожих заявила, що це "парад бидла", а слоган "Слава Україні - Героям слава" нібито нацистський.

Коментар у дівчини взяв Євген Івашко з татуюванням на лобі "Кернес живий". Дівчина відзначила, що хода у вишиванках "просто огидна".

"Я добре знаю історію цієї країни й знаю, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" - це нацистський слоган. Тут зараз йдуть люди... Вони заробляють, напевно, від сили тисяч шість. Замість того, щоб зараз піти працювати і якось відновлювати економіку нашої країни, якось розвиватися, вони ходять і займаються х**нею", - сказала вона.

Також вона заявила, що їй смішно дивитися на таку ходу.

"Замість того щоб читати книги, вони нібито відстоюють незрозуміло що.Це неосвічені люди, яким нема чого робити, в більшості своїй", – додала дівчина.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

Відео: в Харкові жінка грубо висловилася про учасників маршу вишиванок

Згодом Івашко поставив уточнююче питання, чи дійсно вона вважає марш - парадом "бидла". На що харків'янка відповіла: "Частково так, це дійсно неосвічені люди, яким нема чого робити".

Що відомо про дівчину?

Вона уродження села Ртищівка Чугуївського району Харківської області. Їй 26 років. Дівчина навчалася в університеті ім. Каразіна на факультеті міжнародних відносин, але навчання так і не закінчила, і диплом не отримала.

Наразі вона працює СММ-менеджером та продає кросівки через інстаграм.

Після скандалу, який спалахнув навколо її висловлювань на адресу учасників параду вишиванок у Харкові, вона опублікувала вибачення.

"Можливо мої висловлювання були різкими, через спонтанність, але вони не були спрямовані на те, щоб когось образити. Перепрошую у тих, кого це зачепило", - написала дівчина на своїй сторінці в соцмережі.