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В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео)

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Харьков, Вторник 08 июня 2021 16:35
В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео) Коллаж РБК-Украина: дорожники кладут асфальт во время ливня в Харькове
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове значительно ухудшилась погода, большинство улиц залиты дождем выше колена. Однако, дорожные службы продолжают укладывать асфальт катками.

Видео публиковали очевидцы в telegram-канале "ХС Харьков".

На видео видно, что из грузовика, которым кладут асфальт идет пар. По словам жителей, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас укладывают много дорог в городе.

В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео)

Фото: грузовик с асфальтом (t.me/h_saltovka)

В комментариях харьковчане шутят и даже создают рейтинг "потопов" в городе. Больше всего воды возле Центрального рынка на перекрестке улиц Кацарской и Дмитриевской. Как рассказали очевидцы, глубина луж достигает легковым выше фар.


Кроме того, в районе Новая Бавария улицы затопило так, что из поля зрения исчезли газоны и тротуары.

Также жильцы дома поделились видео, где затопило подъезд почти по колена.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.

Также синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели.

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