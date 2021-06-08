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У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)

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Харків, Вівторок 08 червня 2021 16:35
У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео) Колаж РБК-Україна: дорожники кладуть асфальт під час зливи у Харкові
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові значно погіршилась погода, більшість вулиць залиті дощем вище коліна. Однак, дорожні служби продовжують укладати асфальт катками.

Відео публікували очевидці у telegram-каналі "ХС Харьков".

На відео видно, що з вантажівки, якою кладуть асфальт йде пара. За словами мешканців, такі випаровування йдуть від розпеченого асфальту, яким зараз укладають багато доріг в місті.

У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)

Фото: вантажівка з асфальтом (t.me/h_saltovka)

У коментарях харків'яни жартують і навіть створюють рейтинг "потопів" у місті. Найбільше води біля Центрального ринку на перехресті вулиць Кацарської та Дмитрієвської. Як розповіли очевидці, глибина калюж сягає легковикам вище фар.


Окрім того, у районі Нова Баварія вулиці затопило так, що з поля зору зникли газони та тротуари.

Також мешканці будинку поділилися відео, де затопило під'їзд майже по коліна.

Раніше ми повідомляли, що, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.

Також синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня.

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