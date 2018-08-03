В Харькове крупнейшие автодилеры обвиняют "Мегабанк" в подлоге документов и рейдерском захвате имущества

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Официальные дилеры автомобилей "Тоyota" и "Lexus" неожиданно для себя узнали, что являются должниками "Мегабанка", а все их имущество – салоны, СТО, автомобили – находится под арестом

Крупнейшие автодилеры Харькова обвиняют ПАО "Мегабанк" в подлоге документов и рейдерском захвате имущества.

Как передает УНИАН со ссылкой на АТН, официальные дилеры автомобилей "Тоyota" и "Lexus" неожиданно для себя узнали, что они являются должниками "Мегабанка", а все их имущество – салоны, СТО, автомобили – находится под арестом.

Владелец автодилеров "Тоyota" и "Lexus" Олег Топчий утверждает, что они в банке кредитов не брали и ни за кого своим имуществом не поручались. По его словам, все контакты с этим заведением ограничивалось открытием в этих автосалонах отделений банка для безналичного расчета с клиентами.

"Никто не оспаривает тезис, что если ты у банка взял деньги, то нужно отдать. Но это никак не относится к нашим компаниям, которые у этого банка деньги не брали, а так же не подписывали гарантии и поручительства по возврату другими компаниями денег этому банку. Мы считаем, что речь идет об элементарном подлоге документов и рейдерском захвате имущества, что недопустимо, когда речь идет не просто о банке, а банке с иностранными инвестициями", - подчеркнул Топчий.

Он отметил, что данные марки автомобилей представляет в Харькове большая группа компаний: ООО "АВТОАРТ", ООО "АВТОАРТ ЛТД", ООО "АРТ-ЛЕКС", ООО "АРТ-ЛЕКС ЛТД", ООО "АРТСИТИ", ООО "АРТСИТИ ЛТД", ООО "АДАМАНТ-АВТО" и ЧП "РЕНТАБУД".

Вторая группа компаний-дилеров, включающая ООО "ТЕХНИК ЦЕНТР", ООО "ТЕХНИК-ЦЕНТР", ООО "МИСТРАЛЬ АВТО", ЧП "АЯКС-АВТО", ООО "ТЕХНО-АРТ", ООО "ПРОФИЛЬ-М" и ООО "КОМПАНИЯ "АРТ-ИНВЕСТ", представляет в Харькове марки "Ниссан" и "Митсубиси", "Пежо" и, действительно, имеет долгую кредитную историю с "Мегабанком".

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"Еще в 2013 году, по предложению самого банка, нами был получен кредит в 10,8 миллиона долларов для погашения кредита в "Златобанке" (10,3 миллиона долларов) и увеличения оборотных средств наших фирм на сумму около полумиллиона долларов, – отметил директор управляющей компании второй группы дилеров Андрей Яно. – Долгое время проценты платились в срок. Однако автодилеры попали в капкан колебаний курса – кредит выдавался при курсе 8 гривень за доллар, а уже в 2014 году он вырос до 28-30 гривень за доллар. Мы не стали исключением".

При этом, со слов топ-менеджера, по телу кредита выплаты не прекращались: всего за 4 года пользования кредитом автодилеры вернули банку более 4 миллионов долларов только в качестве процентов. И готовы были и в дальнейшем сотрудничать с банком, если бы в июне 2018 года неожиданно не узнали о его исках в суд. В качестве же обеспечения исков "Мегабанк" потребовал арестовать все имущество автодилеров – как тех, кто им был реально должен, так и тех, кто не имел обязательств перед банком.



Используя сфальсифицированные банком договора поручительства, на которых стоит подпись заместителя председателя ПАО "МЕГАБАНК" Елены Пономаренко, начиная с 11 июня банк обращается в Хозяйственный суд Харьковской области с серией одинаковых исков к первой и второй группам компаний.



В тот же день, ПАО "МЕГАБАНК" подает в Хозяйственный суд Харьковской области заявление об обеспечении иска и в этот же день, 18 июля, судья Наталья Калиниченко выносит определение об обеспечении иска, по которому накладываются аресты на денежные средства, которые принадлежат вышеуказанным предприятиям и находятся на всех счетах во всех банковских учреждениях; на все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит вышеназванным предприятиям с передачей его, документов и ключей подчиненному ООО "МЕГАБАНК" охранному агентству - ООО "О-МЕГА".



При этом Харьковский апелляционный хозяйственный суд 13 июля отменил определение Хозяйственного суда Харьковской области от 18.06.2018г., отказав ПАО "МЕГАБАНК" в удовлетворении заявления об обеспечении иска по данному делу.



Однако уже 18 июля ПАО "МЕГАБАНК" вновь обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с заявлением об обеспечении иска, не взирая на решение Апелляционного суда, практически слово в слово повторяющий первый судебный иск, рассмотренный судьей Калиниченко (что категорически недопустимо в судебной практике). Через 2 дня уже судья Сергей Прохоров выносит определение (без оповещения групп компаний) об удовлетворении заявления ПАО "МЕГАБАНК" и наложении в пределах суммы 179,2 миллиона гривень ареста на все денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество первой и второй групп компаний.



Уже 23 и 24 июля 2018 года представителями ПАО "МЕГАБАНК", совместно с частным исполнителем Дмитрием Бабенко, при поддержке частной охранной структуры ООО "О-МЕГА", в сопровождении бронемашин, были предприняты попытки захвата зданий автосалонов ЧП "РЕНТАБУД", которое вообще не имеет никаких финансовых отношений с банком.



"Учитывая вышеуказанные факты, - подытожил Топчий, - отмечаем, что обе группы автодилеров столкнулись с беспрецедентной рейдерской атакой ПАО "МЕГАБАНК", который, с грубейшим нарушением норм действующего законодательства Украины, с преступным использованием правоохранительных органов и нечестных судей, лишая рабочих мест около 500 человек, захватывает все имущество и активы 14 компаний, лишая харьковчан качественного сервиса и покупки новых автомобилей через 8 автоцентров".

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