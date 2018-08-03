У Харкові найбільші автодилери звинувачують "Мегабанк" в підробці документів та рейдерському захопленні майна

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Офіційні дилери автомобілів "Toyota" і "Lexus" несподівано для себе дізналися, що є боржниками "Мегабанку", а все їхнє майно – салони, СТО, автомобілі – знаходиться під арештом

Найбільші автодилери Харкова звинувачують ПАТ "Мегабанк" в підробці документів та рейдерському захоплення майна.

Як передає УНІАН з посиланням на АТН, офіційні дилери автомобілів "Toyota" і "Lexus" несподівано для себе дізналися, що вони є боржниками "Мегабанку", а все їхнє майно – салони, СТО, автомобілі – знаходиться під арештом.

Власник автодилерів "Toyota" і "Lexus" Олег Топчій стверджує, що вони у банку кредитів не брали і ні за кого своїм майном не доручалися. За його словами, всі контакти з цим закладом обмежувалося відкриттям у цих автосалонах відділень банку для безготівкового розрахунку з клієнтами.

"Ніхто не заперечує тезу, що якщо ти в банку взяв гроші, то потрібно віддати. Але це ніяк не відноситься до наших компаній, які у цього банку гроші не брали, а так само не підписували гарантії та поручительства по поверненню іншими компаніями грошей цього банку. Ми вважаємо, що мова йде про елементарну підробку документів та рейдерське захоплення майна, що неприпустимо, коли йдеться не просто про банк, а банк з іноземними інвестиціями", - підкреслив Топчій.

Він зазначив, що дані марки автомобілів представляє в Харкові велика група компаній: ТОВ "АВТОАРТ", ТОВ "АВТОАРТ ЛТД", ТОВ "АРТ-ЛЕКС", ТОВ "АРТ-ЛЕКС ЛТД", ТОВ "АРТСІТІ", ТОВ "АРТСІТІ ЛТД", ТОВ "АДАМАНТ-АВТО" та ПП "РЕНТАБУД".

Друга група компаній-дилерів, що включає ТОВ "ТЕХНІК-ЦЕНТР", ТОВ "ТЕХНІК-ЦЕНТР", ТОВ "МІСТРАЛЬ АВТО", ПП "АЯКС-АВТО", ТОВ "ТЕХНО-АРТ", ТОВ "ПРОФІЛЬ-М" та ТОВ "КОМПАНІЯ "АРТ-ІНВЕСТ", що представляє в Харкові марки "Ніссан" та "Мітсубісі", "Пежо" і, дійсно, має довгу кредитну історію з "Мегабанком".

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"Ще в 2013 році, за пропозицією самого банку, нами був отриманий кредит у 10,8 мільйона доларів для погашення кредиту в "Златобанке" (10,3 мільйона доларів) і збільшення оборотних коштів наших фірм на суму близько півмільйона доларів, – зазначив директор керуючої компанії другої групи дилерів Андрій Яно – Довгий час відсотки сплачувалися вчасно. Однак автодилери потрапили в капкан коливань курсу – кредит видавався при курсі 8 гривень за долар, а вже в 2014 році він зріс до 28-30 гривень за долар. Ми не стали виключенням".

При цьому, зі слів топ-менеджера, по тілу кредиту виплати не припинялися: всього за 4 роки користування кредитом автодилери повернули банку більше 4 мільйонів доларів тільки в якості відсотків. І готові були і надалі співпрацювати з банком, якби в червні 2018 року несподівано не дізналися про його позовах до суду. У якості ж забезпечення позовів "Мегабанк" зажадав заарештувати все майно автодилерів – як тих, хто їм був реально повинен, так і тих, хто не мав зобов'язань перед банком.

Використовуючи сфальсифіковані банком договору поруки, на яких стоїть підпис заступника голови ПАТ "МЕГАБАНК" Олени Пономаренко, починаючи з 11 червня банк звертається до Господарського суду Харківської області з серією однакових позовів до першої та другої груп компаній.



В той же день, ПАТ "МЕГАБАНК" подає до Господарського суду Харківської області заяву про забезпечення позову і в цей же день, 18 липня, суддя Наталія Калініченко виносить ухвалу про забезпечення позову, по якому накладаються арешти на грошові кошти, які належать вищезазначеним підприємствам і знаходяться на всіх рахунках у всіх банківських установах; на все рухоме і нерухоме майно, яке належить вищезгаданим підприємствам з передачею його, документів та ключів підлеглому ТОВ "МЕГАБАНК" охоронного агентства - ТОВ "О-МЕГА"



При цьому Харківський апеляційний господарський суд 13 липня скасував ухвалу Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 р., відмовивши ПАТ "МЕГАБАНК" в задоволенні заяви про забезпечення позову по даній справі.



Проте вже 18 липня ПАТ "МЕГАБАНК" знову звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про забезпечення позову, не дивлячись на рішення Апеляційного суду, практично слово в слово повторює перший судовий позов, розглянутий суддею Калініченко (що категорично неприпустимо в судовій практиці). Через 2 дні вже суддя Сергій Прохоров виносить ухвалу (без оповіщення груп компаній) про задоволення заяви ПАТ "МЕГАБАНК" та накладання у межах суми 179,2 мільйона гривень арешту на всі грошові кошти, а також на все рухоме і нерухоме майно першої і другої груп компаній.



Вже 23 і 24 липня 2018 року представниками ПАТ "МЕГАБАНК", спільно з приватним виконавцем Дмитром Бабенком, за підтримки приватної охоронної структури ТОВ "О-МЕГА", в супроводі бронемашин, були зроблені спроби захоплення будівель автосалонів ПП "РЕНТАБУД", яке взагалі не має ніяких фінансових відносин з банком.



"Враховуючи вищевказані факти, - підсумував Топчій, - відзначаємо, що обидві групи автодилерів зіткнулися з безпрецедентною рейдерською атакою ПАТ "МЕГАБАНК", який, з грубим порушенням норм чинного законодавства України, із злочинним використанням правоохоронних органів і нечесних суддів, позбавляючи робочих місць близько 500 осіб захоплює майно і активи 14 компаній, позбавляючи харків'ян якісного сервісу і купівлі нових автомобілів через 8 автоцентрів"

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