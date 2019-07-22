Под Харьковом нашли застреленным молодого солдата срочной службы

В Балаклее Харьковской области 21-летний солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством. Застреленного молодого человека обнаружили в день внеочередных выборов в Раду, 21 июля. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам заместителя прокурора Харьковского гарнизона Владислава Зубко, инцидент произошел рано утром около 5:46. Призывник 1998 года рождения был родом и Днепра.

Молодой человек нес службу часового и закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части. После этого он совершил выстрел в голову из автомата Калашникова.

Солдат застрелился в Балаклее Харьковской области (иллюстративное фото: pixabay.com)

Об инциденте в части сразу сообщили в военную прокуратуру и Государственное бюро расследований.

Для выяснения всех обстоятельств гибели солдата были назначены экспертизы. По факту смерти молодого человека открыто уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, что в Одессе из окна выпал известный ведущий из Днепра Евгений Щербаков. Многие считают, что это было самоубийство, поскольку мужчина в последнее время себя очень странно вел, и делал неоднозначные посты в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что ликвидатор ЧАЭС покончил жизнь самоубийством, после того, как на него нахлынули тяжелые воспоминания после просмотра сериала "Чернобыль". Мужчина посчитал себя обманутым со стороны правительства.