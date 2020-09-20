Под Харьковом подросток зверски убил мужчину: друзья наблюдали за расправой

Убийство под Харьковом (коллаж: РБК-Украина)

Семнадцатилетний парень жестоко убил односельчанина в Харьковской области

В пятницу, 18 сентября, в поселке Слобожанское Харьковской области около 22:00 произошло жестокое убийство. 17-летний подросток избил 32-летнего мужчину, а потом его утопил деревянной палкой на глаза у своих друзей.

Инцидент произошел возле пруда. За совершением преступления наблюдали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка Харьковской области. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Тело мужчины было обнаружено на следующий день, 19 сентября, в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское. Полиция задержала подозреваемого. Также у него дома правоохранители нашли вещественные доказательства.

Убийство в Харьковской области (фото: hk.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетнему убийце грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве раскрыли жестокое убийство активиста Александра Карасева с ДЦП. Он недавно приехал в столицу из Днепра. Убийство совершили вечером 17 сентября. Изначально правоохранители не называли имена преступников, но потом выяснилось, что один из них был знаком с жертвой.

Мужчины хотели просто ограбить активиста, и подсыпать ему снотворного, но потом что-то пошло не так, и в итоге 33-летнему мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения. После этого тело выбросили в лесополосу возле водоема Святошинского района.

Ранее под Днепром мужчина жестоко зарезал 71-летнюю пенсионерку. Он забрал ее телефон и вещи, а после этого переоделся в ее одежду и пошел на улицу.