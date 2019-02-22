В Херсоне появилась улица Гандзюк: там расположено управление полиции

Пользователи сети отреагировали на переименование улицы Лютеранской

В Херсоне появилась улица Екатерины Гандзюк. Так, в честь погибшей активистки местные депутаты переименовали улицу Лютеранскую. Интересно, что именно на этой улице расположено областное управление полиции.

Решение горсовета уже активно комментируют в сети.

"Херсонский городской совет только проголосовала за изменение названия одной из центральных улиц города Херсон. На улицу имени Екатерины Гандзюк. По странному стечению на этой улице находятся областные ГЛАВКи мусоров и СБУ. На фото собирательный образ подгорания у местного мусорья", - прокомментировал активист Роман Синицин.

Скриншот поста (facebook.com/romabra)

Отметим, что за переименование улицы Лютеранской проголосовало большинство депутатов городского совета. Ни одного голоса против.

"Люди, которые саботировали дело Кати, теперь каждый день будут идти по улице ее имени. Люди, которые принимали участие в покрытии убийц Кати, каждый день будут получать документы с ее именем в колонтитуле. Каждый день имя Кати Гандзюк не оставит их. Так и должно быть. Сейчас бы Катя очень смеялась от истерик местных мусоров и их групп поддержки, которые уже настаивают на том, чтобы отменить решение городского совета. Город, за который она болела, который любила, в котором боролась за правду и за который погибла, теперь имеет центральную улицу, названную в ее честь", - говорят местные активисты.

Скриншот поста (facebook.com/gandziukgate)

Напомним, что недавно отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах.