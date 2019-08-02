В Херсоне женщина на джипе сбила детей на переходе: шокирующее видео

В Херсоне дети пострадали на пешеходном переходе. Когда они перебегали дорогу по "зебре", то их сбил джип Volkswagen Touareg, за рулем которого находилась 31-летняя женщина. Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Инцидент произошел на пересечении улиц Сретенской и Рабочей. 15-летний парень с 16-летней девушкой перебегали дорогу по переходу, и их пропустил водитель маршрутки, но в соседней полосе с большой скоростью ехал джип, водитель которого не увидела детей и не успела среагировать.

Мальчик отлетел вперед и джип его переехал. Это видно на видео из видеорегистратора автомобиля, который двигался в противоположном направлении.

Женщина на джипе сбила детей на переходе в Херсоне (видео: facebook.com/factorinfo)

Во время ДТП водитель джипа не пострадала. По словам свидетеля аварии, муж виновницы аварии пытался доказать, что дети перебегали дорогу в неположенном месте, а очевидец дает неверные показания.

Свидетель ДТП также возмущен тем, что патрульная служба, которая приехала на место аварии, ничего не делала и заявила, что это не их юрисдикция, и нужно ждать следователя. При этом следователь приехал на место аварии спустя 4 часа после ДТП.

Напомним, что в Киеве в ДТП погиб известный диджей Александр Лисогор, который более известный под псевдонимом Gabber. Его мотоцикл подрезал автомобиль. Музыкант скончался в операционной.

Ранее сообщалось о том, что в центре Днепра перевернулась маршрутка с пассажирами. В аварии пострадали 13 человек.