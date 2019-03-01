Под Херсоном 14-летняя "жертва" буллинга подняла на ноги всю полицию

Как оказалось, девочка притворилась жертвой буллинга, чтобы поразвлечься

14-летняя ученица одной из школ Голопристанского района Херсонской области сбежала с уроков, села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. На ее розыски подняли весь личный состав ювенальной превенции, управления уголовного розыска обласного УМВД и Голопристанского отделения полиции, сообщает Херсон типичный.

Как оказалось, школьница пожаловалась на буллинг со стороны одноклассников некоей женщине. Она пришла в школу на разговор с учительницей, представившись юристом. Однако ни учитель, ни одноклассники не подтвердили, что девочка подвергалась травле.

После разговора девушка-юрист ушла, а вместе с ней исчезла и 14-летняя девочка. Со слов одноклассников, она села в авто к неизвестной и они уехали. Учительница сообщила родителям и в полицию, которая тут же пустилась на розыски "жертвы буллинга".

Жетва буллинга в школе под Херсоном оказалась мошенницей (фото: hr.npu.gov.ua)

Девушкой оказалась студентка, проходящая в Херсоне практику у юриста. Она рассказала, что познакомилась со школьницей, написавшей, что ее обижают одноклассники, по интернету. Так как студентка писала научную работу по проблеме буллинга, она решила встретиться с девочкой и учителем.

При встрече несовершеннолетняя попросила студентку отвезти ее в Херсон к бабушке, которая якобы там ее ждет. Поверив девочке, студентка позволила школьнице вместе с ней поехать в Херсон, где ее и высадили в указанном месте. После чего девочка пропала.

Оказалось, что в Херсоне бабушки у нее нет, а девочку удалось обнаружить вечером около развлекательного центра. Известно, что жертвой преступления она не стала.

К слову, в Харькове родители из родительского комитета уже почти полгода травят 7-летнего первоклассника Давида, его маму и бабушку.

Напомним, в Винницкой области учительница впала в кому и впоследствии умерла после конфликта с отцом ученицы.

Также мы сообщали, что в отношении учительницы, избившей второклассника за то, что тот наклонился достать закотившуюся под парту ручку, возбуждено уголовное дело.