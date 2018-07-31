Под Херсоном украли флаг украинского корабля и заменили его советским (фото)

Фото: facebook.com/ThisIsKiev

Неизвестные оставили после себя "серп и молот"

В Каховке Херсонской области на набережной был украден флаг корабля "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает местное издание "Новый день".

По данным жителя Каховки Олега Батурина, это произошло еще 29 июля в День военно-морского флота РФ, но по состоянию на 31 июля на инцидент не было никакой реакции. Об этом он написал в Facebook.

В издании отметили, что на месте флага "Донбасса", который исчез с флагштока на набережной, оставили запрещенный в Украине военно-морской флаг СССР с серпом, молотом и звездой.

Фото: Флаг (newday.kherson.ua)

"Флаг корабля "Донбасс" был привезен из зоны АТО и поднят в Каховке во время празднования первого дня Военно-морских сил Украины в начале июля 2015 года", - отметил Батурин.

Жители города рассказали об инциденте членам городского формирования охраны правопорядка "Щит", но и от них реакции до сих пор не было.

Скриншот поста (facebook.com/oleh.baturin)

Стоит отметить, что с 21 мая 2015 года в Украине запрещено публичное использование советской символики.

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