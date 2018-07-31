"Воевать за Украину – грех": монах на крестном ходе УПЦ МП заявил о "божьем деле" в "ДНР" (видео)

Фото: РБК-Украина

Он также сказал, что украинский язык – "это уже вторичное, оторванное от корней"

Участник крестного хода УПЦ МП в Киеве, монах Почаевской лавры заявил, что "воевать за Украину – это грех", а украинский язык – вторичный. Соответствующее видео снял пользователь Евгений Штурмак. Ролик был опубликован на странице "Mova" в Facebook.

Монаха спросили, почему он говорит на русском языке коряво. В ответ на это участник крестного хода ответил, что он переучивает себя, потому что "по-русски красивее".

"А сам украинский язык – это уже вторичное, оторванное от корней. Он не подходит нам. У нас даже службы на нем никогда не ведутся", - сказал он.

Видео: Монах на крестном ходе УПЦ МП (facebook.com/Mova.Online)

Монах также заявил, что война на Донбассе – это "братоубийственная война против православных".

"Воевать за Украину нельзя. Это – грех. Это братоубийственная война против православных. "ДНРовцы" - люди православные. Я хорошо их знаю, они приходили некоторые к нам. И они борются за свое дело, им бог помогает. Это, безусловно, божье дело. А в Украине власть безбожная, поэтому за Украину воевать – это грех", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России.

Инцидент произошел на улице Грушевского неподалеку от здания Кабмина.

Когда женщина достала российский триколор, люди начали называть ее "провокатором". Позднее к ней подошли полицейские и потребовали убрать флаг РФ.

Также напомним, как на Волыни активисты прогнали священников УПЦ МП, зачитав "Кобзарь".

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