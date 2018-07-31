"Воювати за Україну – гріх": чернець на хресній ході УПЦ МП заявив про "божу справу" в "ДНР" (відео)

Фото: РБК-Україна

Він також сказав, що українська мова – "це вже вторинне, відірване від коренів"

Учасник хресного ходу УПЦ МП у Києві, чернець Почаївської лаври заявив, що "воювати за Україну – це гріх", а українська мова – вторинна. Відповідне відео зняв користувач Євген Штурмак. Ролик був опублікований на сторінці "Mova" у Facebook.

Ченця запитали, чому він розмовляє російською мовою кострубато. У відповідь на це учасник хресного ходу відповів, що він переучивает себе, тому що "російською красивіша".

"А сама українська мова – це вже вторинна, відірвана від коріння. Вона не підходить нам. У нас навіть служби нею ніколи не ведуться", - сказав він.

Відео: Чернець на хресній ході УПЦ МП (facebook.com/Mova.Online)

Чернець також заявив, що війна на Донбасі – це "братовбивча війна проти православних".

"Воювати за Україну не можна. Це – гріх. Це братовбивча війна проти православних. "ДНРівці" - люди православні. Я добре їх знаю, вони приходили деякі до нас. І вони борються за свою справу, їм бог допомагає. Це, безумовно, божа справа. А в Україні влада безбожна, тому за Україну воювати – це гріх", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва під час хресного ходу УПЦ МП розгорнули прапор Росії.

Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік від будівлі Кабміну.

Коли жінка дістала російський триколор, люди почали називати її "провокатором". Пізніше до неї підійшли поліцейські і зажадали прибрати прапор РФ.

Також нагадаємо, як на Волині активісти прогнали священиків УПЦ МП, зачитавши "Кобзар".

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