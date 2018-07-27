В центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России (фото)

Фото: Крестный ход в Киеве (mvs.gov.ua)

Участница шествия продемонстрировала флаг страны-оккупанта

В центре Киева одна из участниц крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины развернула флаг Российской Федерации. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел на улице Грушевского неподалеку от здания Кабмина.

Когда женщина достала российский триколор, люди начали называть ее "провокатором".

Фото: УНИАН

Позднее к ней подошли полицейские и потребовали убрать флаг РФ.

Помимо того, в колонне был замечен мужчина с фотографией, на которой изображен глава русской православной церкви патриарх Кирилл.

Фото: УНИАН

Напомним, в Киеве завершился Крестный ход. В шествии приняли участие около 20 тысяч человек из разных областей Украины.

В МВД сообщили, что усиленные меры безопасности будут в Киеве и в субботу, 28 июля, когда с Крестным ходом за единую поместную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата.

Ранее сообщалось, что во время Крестного хода в Киеве были задержаны трое людей. Представители полиции провели с ними профилактические беседы. Нарушители пытались задержать колонну Крестного хода.

Кстати, российские активисты попросили патриарха Кирилла сделать икону с Путиным.

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