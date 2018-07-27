У центрі Києва під час хресної ходи УПЦ МП розгорнули прапор Росії (фото)

Фото: Хресна хода в Києві (mvs.gov.ua)

Учасниця ходи продемонструвала прапор країни-окупанта

У центрі Києва одна з учасниць хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України розгорнула прапор Російської Федерації. Про це повідомляє УНІАН.

Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік від будівлі Кабміну.

Коли жінка дістала російський триколор, люди почали називати її "провокатором".

Фото: УНІАН

Пізніше до неї підійшли поліцейські й попросили прибрати прапор РФ.

Крім того, в колоні був помічений чоловік з фотографією, на якій зображений глава російської православної церкви патріарх Кирило.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, в Києві завершилася хресна хода. У ході взяли участь близько 20 тисяч осіб з різних областей України.

У МВС повідомили, що посилені заходи безпеки будуть в Києві і в суботу, 28 липня, коли з Хресною ходою за єдину помісну церкву пройдуть віруючі УПЦ Київського патріархату.

Раніше повідомлялося, що під час Хресної ходи в Києві були затримані троє людей. Представники поліції провели з ними профілактичні бесіди. Порушники намагалися затримати колону Хресного ходу.

До речі, російські активісти попросили патріарха Кирила зробити ікону з Путіним.

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