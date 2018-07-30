На Волыни активисты прогнали священников УПЦ МП, зачитав "Кобзарь" (видео)

Фото: РБК-Украина

Батюшки не смогли дослушать "И мертвым, и живым"

На Волыни во Владимире-Волынском активисты выгнали священников УПЦ МП, прибегнув к "Кобзарю" Тараса Шевченко. Об этом сообщает ТСН.

Во Владимире-Волынском проводили торжества по случаю дня города. Местный активист Дмитрий Себий начал читать "И мертвым, и живым", но священники и прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата не смогли дослушать его до конца. Они все вместе покинули место действия.

Видео: Активист прогнал священников УПЦ МП, прочитав "Кобзаря" (1plus1.ua)

Кстати, Дмитрий Себий – это известный диссидент. Он дружил с Вячеславом Чорноволом и Левком Лукьяненко.

Напомним, как в центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России.

Инцидент произошел на улице Грушевского неподалеку от здания Кабмина.

Когда женщина достала российский триколор, люди начали называть ее "провокатором".

Ранее сообщалось, что во время Крестного хода в Киеве были задержаны трое людей. Представители полиции провели с ними профилактические беседы. Нарушители пытались задержать колонну Крестного хода.

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