На Волині активісти прогнали священиків УПЦ МП, зачитавши "Кобзар" (відео)

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Батюшки не змогли дослухати "І мертвим, і живим"

На Волині у Володимирі-Волинському активісти вигнали священиків УПЦ МП, вдавшись до "Кобзаря" Тараса Шевченка. Про це повідомляє ТСН.

У Володимирі-Волинському проводили урочистості з нагоди дня міста. Місцевий активіст Дмитро Себий почав читати "І мертвим, і живим", але священики і парафіяни Української православної церкви Московського патріархату не змогли дослухати його до кінця. Вони всі разом покинули місце дії.

Відео: Активіст прогнав священиків УПЦ МП, прочитавши "Кобзаря" (1plus1.ua)

До речі, Дмитро Себий – це відомий дисидент. Він дружив з В'ячеславом Чорноволом і Левком Лук'яненком.

Нагадаємо, як у центрі Києва під час хресного ходу УПЦ МП розгорнули прапор Росії.

Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік від будівлі Кабміну.

Коли жінка дістала російський триколор, люди почали називати її "провокатором".

Раніше повідомлялося, що під час Хресної ходи у Києві були затримані троє людей. Представники поліції провели з ними профілактичні бесіди. Порушники намагалися затримати колону Хресного ходу.

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