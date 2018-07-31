Під Херсоном вкрали прапор українського корабля і замінили його радянським (фото)

Фото: facebook.com/ThisIsKiev

Невідомі залишили після себе "серп і молот"

У Каховці Херсонської області на набережній був вкрадений прапор корабля "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє місцеве видання "Новий день".

За даними жителя Каховки Олега Батурина, це сталося ще 29 липня, в День військово-морського флоту РФ, але станом на 31 липня на інцидент не було ніякої реакції. Про це він написав у Facebook.

У виданні зазначили, що на місці прапора "Донбасу", який зник з флагштока на набережній, залишили заборонений в Україні військово-морський прапор СРСР з серпом, молотом і зіркою.

Фото: Прапор (newday.kherson.ua)

"Прапор корабля "Донбас" був привезений із зони АТО і піднятий в Каховці під час святкування першого дня Військово-морських сил України на початку липня 2015 року", - зазначив Батурин.

Жителі міста розповіли про інцидент членам міського формування охорони правопорядку "Щит", але й від них реакції досі не було.

Скріншот поста (facebook.com/oleh.baturin)

Варто відзначити, що з 21 травня 2015 року в Україні заборонено публічне використання радянської символіки.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва під час хресної ходи УПЦ МП розгорнули прапор Росії.

Нагадаємо, чернець на хресній ході УПЦ МП заявив про "божій справі" в "ДНР".

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