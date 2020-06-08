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Для всех хейтеров: солистка KAZKA удивила фанатов пикантными танцами

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 22:56
Для всех хейтеров: солистка KAZKA удивила фанатов пикантными танцами
Александра Зарицкая (Фото: instagram.com/kazka.band)

Александра Зарицкая продемонстрировала горячий танец в одном белье

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила своих поклонников горячим танцем в одном нижнем белье. Как объяснила певица, видео она посвятила всем хейтерам в сети.

Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на котором она перед камерой зажигательно танцует. Из одежды на артистке только черные трусики и короткая и свободная футболка.

В таком необычном виде Зарицкая устроила танцы на своем балконе и продемонстрировала поклонникам свои пышные формы.

"Настроение: танцевать для всех хейтеров. П.С. скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", - объяснила Александра Зарицкая такие пикантные танцы.

Фанаты артистки отреагировали на ее необычный образ и засыпали ее комплиментами.

  • Позитивом заряжена на весь день, спасибо!
  • Хейтеры просто неудачники и завистники. Саша, танцуй нам на радость. Ты крутая, прорыв нового поколения и просто фантастическая личность.
  • Вдохновляешь! Иногда просто нужно зажечь в танце! Спасибо, удивительная и восхитительная, талантливая!
  • Эммм, как неожиданно и приятно!
  • Дикие танцы!
  • Оу, новый трек, потрясающая новость! Ждем!
  • Зажигалка!

Напомним, ранее мы писали о том, что солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.

А также мы рассказывали о том, что солистка KAZKA Александра Зарицкая намекнула на расставание с любимым.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины KAZKAАлександра Зарицкая
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