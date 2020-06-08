Для всех хейтеров: солистка KAZKA удивила фанатов пикантными танцами

Александра Зарицкая продемонстрировала горячий танец в одном белье
Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила своих поклонников горячим танцем в одном нижнем белье. Как объяснила певица, видео она посвятила всем хейтерам в сети.
Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на котором она перед камерой зажигательно танцует. Из одежды на артистке только черные трусики и короткая и свободная футболка.
В таком необычном виде Зарицкая устроила танцы на своем балконе и продемонстрировала поклонникам свои пышные формы.
"Настроение: танцевать для всех хейтеров. П.С. скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", - объяснила Александра Зарицкая такие пикантные танцы.
Фанаты артистки отреагировали на ее необычный образ и засыпали ее комплиментами.
Напомним, ранее мы писали о том, что солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.
А также мы рассказывали о том, что солистка KAZKA Александра Зарицкая намекнула на расставание с любимым.
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Автор: Анна Шиканова