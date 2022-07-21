ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эта хитрость поможет защитить дом от воров, когда вы отсутствуете

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 08:01
Эта хитрость поможет защитить дом от воров, когда вы отсутствуете Как защитить дом от воров (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны многие уехали за границу. Важно знать, как защитить свой дом от воров. Поможет простая и эффективная хитрость.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Конечно, вы всегда можете попросить своего соседа или кого-то из близких время от времени приходить и присматривать за домом. К сожалению, никто не застрахован от неприятных сюрпризов.

Как защитить дом

Перед поездкой за границу, чтобы отпугнуть воров, важно побуждать их поверить, что дом не пустой. Когда дом полностью закрыт со всех сторон, это свидетельствует о том, что никого нет.

Прежде чем уехать, не закрывайте все оконные шторы. Оставьте несколько, чтобы отвлечь внимание и заставить воров усомниться: тогда они впадут в отчаяние, думая, что в доме есть хотя бы один человек. Так же оставьте одну или две зажженные лампочки.

Симулируя ваше присутствие и создавая впечатление, что дом занят, это лучший способ удержать воров от проникновения в него. Возможно, вы не знаете, но существуют еще "телевизионные симуляторы": это довольно экономичные светодиодные проекторы, которые выдают световые шоу.

С другой стороны, перед отъездом обязательно закройте все двери. Если у вас есть автоматические двери гаража, подумайте о том, чтобы отсоединить электронный механизм открывания двери и вместо этого установить навесной замок. В качестве бонуса умные замки могут помочь вам дистанционно контролировать вход в ваш дом.

Что нельзя поститься в соцсетях

Когда человек публикует местоположение в Facebook или Instagram, он никогда не думает о последствиях.

Чтобы избежать какой-либо опасности и воздержаться от воров, по крайней мере старайтесь ничего не публиковать в своих социальных сетях, пока не вернетесь домой.

Кроме того, всегда полезно сообщить соседу, которому вы доверяете, что вас нет. Любезно попросите его следить за вашим домом и оставьте ему свои координаты.

Ранее мы сообщали, как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна.

Также мы писали, как подготовить дом и действовать при обстреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
вор
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь