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Под Хмельницким отец развратил 14-летнюю дочь, а потом облил серной кислотой: детали ЧП

Новина українською →
Хмельницкий, Среда 08 декабря 2021 12:28
Под Хмельницким отец развратил 14-летнюю дочь, а потом облил серной кислотой: детали ЧП В Хмельницкой области мужчину посадили на 8 лет за растление дочери (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Хмельницкой области отец развращал свою 14-летнюю дочь. Он постоянно ее запугивал, оказывал психологическое давление, а потом облил в поле серной кислотой.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Подробности ужасной истории

Прокуроры в суде доказали, что осужденный отец развращал девочку с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

Потерпевшая находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших из неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. В них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинение девушки в якобы непристойном поведении.

В августе 2019 года такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем своего отца. В больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.

Что постановил суд

Прокурорами Шепетовской окружной прокуратуры и Белогорским райсудом вынесен обвинительный приговор местному жителю. Он приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за развращение несовершеннолетней дочери и причинение ей тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как мы ранее писали, в Бердянске вожатый развращал девочек в лагере.

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