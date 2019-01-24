Под Хмельницким "копы" поймали торговца смертельными таблетками для похудения

Коллаж: РБК-Украина

Жертвой препаратов стала 21-летняя девушка из Великобритании

В Хмельницкой области правоохранительные органы разоблачили торговца самодельными препаратами, которые стали причиной смерти 21-летней девушки. Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции.

В 2017 году Великобританию взбудоражила информация о смерти 21-летней девушки, которая умерла от передозировки таблетками для похудения. Выяснилось, что химикат 2,4-динитрофенол (DNP) жертва приобрела в украинском Интернет-магазине.

В ответ на запрос британских правоохранителей украинские полицейские установили личность 30-летнего мужчины, который через Интернет продавал самодельные стероиды и препараты для похудения.

Фото: npu.gov.ua

Однако из-за нюансов в законодательстве злоумышленник не был привлечен к ответственности, так как нормативный акт, который относил данный препарат к ядовитым веществам утратил свою силу еще в 2014 году.

Известно, что мужчина организовал работу двух интернет-магазинов на которых продавал свои препараты. Онлайн-магазины были отдельно нацелены на клиентов из Европы и Украины.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленника была обнаружена лаборатория по изготовлению и упаковыванию препаратов для последующей онлайн продажи.

У мужчины было изъято 10 тыс. таблеток, 10 кг химикатов, из которых они производились, 18 л прекурсоров, а также 61 марку психотропного вещества ЛСД. Кроме того, были изъяты 10 пакетов семян конопли и гроу-боксы для культивирования каннабиса.

Фото: npu.gov.ua

Установлено, что мужчина у себя дома оборудовал лабораторию по изготовлению стероидных препаратов, составляющие для которых он закупал через Интернет в Китае.

По данному делу начато уголовное производство по статье "Хранение наркотических средств". Но после проведения экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации действий злоумышленника.

Напомним, что в Сумской области правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта наркотического средства "метадон".

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало пограничника за сбыт наркотиков.