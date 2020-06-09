Хочет аннексировать Мариуполь: Путин не отказался от захвата Приазовья

Россия планирует захватить Мариуполь (коллаж: РБК-Украина)

Путин намерен захватить Мариуполь и Приазовье

Россия смягчила для украинских судов условия пересечения Керченского пролива. Это свидетельствует о том, что Москва продолжает планировать аннексию Приазовья.

С недавнего времени украинские гражданские суда стали пересекать Керченский пролив более свободно, и это не является результатом официальных переговоров между Россией и Украиной.

Вероятно, это стало возможным благодаря договоренностям со стороны украинских бизнесменов из Донбасса на невыгодных для Украины условиях. Об этом заявил военный обозреватель Юрий Карин в интервью "Фактам".

"Можно также допустить какие-либо соглашения с иностранными судовладельцами в виде кулуарных договоренностей, исключающих поддержку со стороны правительств, осуждающих оккупацию АРК и милитаризацию Черного и Азовского морей, Керченского пролива", - отметил эксперт.

По его мнению, послабление со стороны России является временным и относится только к определенным компаниям. При этом такие шаги могут свидетельствовать о желании Путина задобрить Запад перед подготовкой "обнуления".

Напомним, в Донецке неизвестные сорвали флаг РФ и сожгли.

Ранее сообщалось о том, что украинскую ракетную программу блокирует рука Кремля. Ракета "Нептун" - мощное оружие, которым могла бы гордиться Украина. Кроме того, она в состоянии остановить флот РФ на Черном или Азовском море.

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Автор: Роман Мирончук