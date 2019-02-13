Холодно и мокро: синоптики дали неутешительный прогноз на 14 февраля

Осадки ожидаются на значительной части Украины

В четверг 14 февраля в Украине будут осадки в виде дождя и мокрого снега на значительной части территории. Небольшой снег, местами снег с дождем ожидается на западе, севере, большинстве центральных областей, а также в Одесской области, передает Украинский гидрометцентр.

В Карпатах ночью умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер будет северо-западный и западный, 5-10 м/с, а в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Дневная температура в западных областях температура будет достигать отметок от +2 до +5 градусов, ночью температура опустится от 0 до -2 градусов мороза.

На севере Украины днем будет от -2 до +1 градуса мороза, ночью столбики термометров покажут -2 -4 градуса.

В центральных областях ожидается от 0 до +2 градусов днем и снижение температуры от -2 до -4 ночью.

На востоке страны температура днем будет от -1 до +2 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -3 до -5 мороза.

Днем будет от +2 до +5 тепла на юге, ночная температура снизится - будет от -2 до -5 мороза.

Погода в Украине в четверг, 14 февраля (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В Киеве, День всех влюбленных также не порадует хорошей погодой - ожидается снег с дождем, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 тепла, а ночью температура снизится - от -2 до -4 градусов.

14 февраля отмечается не только День святого Валентина, в народе также почитают святого мученика Трифона, который обладал силой изгнания бесов и исцеления от разных болезней.

Народные погодные приметы говорят, что если в этот день небо звездное - будет поздняя весна, вечерний туман предвещает ясную погоду на весь следующий день, а снегопад предвещает сырую и ненастную весну.

Кстати, ученые и климатологи предупредили, что грядущее десятилетие станет самым теплым за последние 150 лет.

А также мы писали о том, что экстрасенс рассказала, когда ждать прихода весны.