Хорошо училась: под Херсоном двоечники жестоко избили одноклассницу

Десятилетние школьники избили девочку, чтобы та "не была слишком умной"

Буллинг в Украине в последнее время - одна из самых острых и обсуждаемых тем. С издевательствами сверстников на днях столкнулась ученица Новоалексеевской школы Генического района Херсонской области.

Как пишет издание "Херсонці", двое десятилетних школьников на одном из уроков получили неудовлетворительные оценки, в то время как учительница оценила знания их ровесницы на отлично. "Двоечникам" это не понравилось и после занятий они жестоко избили девочку - отличница была доставлена в больницу с ушибами грудной клетки и спины.

По словам главы Генического отдела Нацполиции Сергея Балуты, малолетние хулиганы будут давать показания. При этом, их действия не будут квалифицированы, как буллинг, ведь они не словесно затравили ровесницу, а нанесли ей телесные повреждения. Скорее всего на родителей малолеток правоохранители составят административный протокол о ненадлежащем воспитании детей.

"Уплатив немалый штраф, мамы с папами, возможно, растолкуют своим чадам, что надо не одноклассников за хорошие оценки бить, а самим их зарабатывать трудом и старанием", - пишет издание.

Напомним, что травля в одесской школе довела девочку до комы.

Ранее сообщалось о том, что во Львове дети массово уходят из лицея из-за одного ученика.