Хотели спасти, но не успели: в Житомирской области утонули два десятилетних мальчика

Иллюстративное фото (RGBStock)

Мужчина, видевший, как тонут дети, пытался их спасти, но опоздал

Сегодня в селе Оленичи, Житомирская область, произошла трагедия – в местном озере утонуло два ребенка, оба 2008 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, известно о случившемся стало около 12:00.

Известно, что погибших обнаружил 16-летний парень, который проходил мимо озера. Он заметил тела мальчиков в воде недалеко от берега, и сразу бросился на помощь. Сначала вытащил на берег одного, затем другого, но, к его ужасу, они уже были без признаков жизни.

В ответ на сообщение на место трагедии прибыли спасатели, которые и выяснили, что оба мальчика были из соседнего села – Хлопляни, и что они ровесники – обоим было по 10 лет.

На данный момент сотрудники органов устанавливают обстоятельства этого трагического происшествия.

Напомним, в Одесской области на глазах у родителей утонул 18-летний парень. В Одесской области в море нашли тело ребенка.

Ранее также сообщалось о том, что в Винницкой области подросток спас тонущего семилетнего ребенка.

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