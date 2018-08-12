Хотіли врятувати, але не встигли: в Житомирській області потонули два десятирічних хлопчика

Ілюстративне фото (RGBStock)

Чоловік, бачив, як тонуть діти, намагався їх врятувати, але запізнився

Сьогодні в селі Оленичи, Житомирська область, сталася трагедія – в місцевому озері потонуло дві дитини, обидва 2008 року народження. Як повідомляє прес-служба ДСНС області, відомо про те, що трапилося стало близько 12:00.

Відомо, що загиблих виявив 16-річний хлопець, який проходив повз озера. Він зауважив тіла хлопчиків у воді недалеко від берега, і відразу кинувся на допомогу. Спочатку витягнув на берег одного, потім іншого, але, до свого жаху, вони вже були без ознак життя.

В відповідь на повідомлення на місце трагедії прибули рятувальники, які і з'ясували, що обидва хлопці були з сусіднього села – Хлопляни, і що вони ровесники – обом було по 10 років.

На даний момент співробітники органів встановлюють обставини цієї трагічної події.

Нагадаємо, в Одеській області на очах у батьків втопився 18-річний хлопець. В Одеській області в море знайшли тіло дитини.

Раніше також повідомлялося про те, що у Вінницькій області підліток врятував потопаючого семирічної дитини.

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