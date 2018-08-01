В Винницкой области подросток спас семилетнего ребенка, который тонул

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Ребенок купался со своим дедушкой, но вдруг оба стали тонуть

В селе Нестерварка Тульчинского района 15-летний подросток спас семилетнего мальчика, который тонул вместе с 52-летним мужчиной. Мужчину, увы, спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области.

"Мужчина пошел купаться со своим семилетним внуком. Зайдя в воду, они начали тонуть. 15-летний юноша, который отдыхал возле водоема, увидел, что люди нуждаются в помощи, и побежал спасать утопающих. Парню удалось спасти малыша, к сожалению, дедушка утонул", - сказано в сообщении спасателей.

Тело мужчины сотрудникам ГСЧС до сих пор не удалось найти. Спасенный подростком ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области двое маленьких детей утонули в искусственном пруду на глазах у родителей.

Также стало известно о трагическом несчастном случаи во Львовской области, где утонул 11-летний мальчик. Почему трагический инцидент произошел - неизвестно. В данный момент обстоятельства и причины гибели мальчика расследуются.

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