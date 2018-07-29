В Харківській області двоє маленьких дітей потонули у штучному ставку на очах у батьків

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Батьки дівчаток, що потонули, відмовляються коментувати ситуацію

В Харківській області в селі Сенькове двоє маленьких дівчаток потонули в штучному ставку у власному дворі. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисного вбивства дітей, передає "ТСН".

Повідомляється, що біля приватного будинку був виритий штучний ставок. Батько двох маленьких дітей залишив своїх дочок біля водойми одних. Коли він повернувся — побачив у воді два тіла без свідомості. Сусіди кажуть, що крик чоловіка чуло все село.

"Вискочив звідти, дітей трясе. Я нічого не зрозуміла, у мене ноги-руки трусяться. Сусіди вибігли, давай робити штучне дихання. Приїхала швидка, але пізно", — поділилася сусідка.

Лікарі не встигли врятувати дітей, обидві дівчинки померли. Вагітна мати трагічно загиблих дітей була госпіталізована через погіршення самопочуття, викликаного сильним стресом.

"Швидка" її забрала, у неї в утробі ще одна дитина є. Її забрали без свідомості", - говорить сусідка Любов Іванова.

Односельці кажуть, що батьків їм шкода чи не більше, ніж загублених дитячих життів.

"Діти повинні ховати батьків, а не дітей", — переконані селяни.

Сім'я, яка попрощалася з двома дочками не відкриває двері нікому і ні з ким не спілкується. У правоохоронних структурах коментувати подію і спілкуватися з журналістами відмовилися. Повідомляється тільки, що відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Нагадаємо, що у Львівській області в річці потонув 11-річний хлопчик.

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Відео: (video.rbc.ua)