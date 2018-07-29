В Харьковской области двое маленьких детей утонули в искусственном пруду на глазах у родителей

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Родители утонувших девочек отказываются комментировать ситуацию

В Харьковской области в селе Сеньково две маленьких девочки утонули в искусственном пруду в собственном дворе. Полиция открыла уголовное производство по умышленному убийству детей, передает "ТСН".

Сообщается, что возле частного дома был вырыт искусственный пруд. Отец двух маленьких детей оставил своих дочек возле водоема одних. Когда он вернулся — увидел в воде два тела без сознания. Соседи говорят, что крик мужчины слышало все село.

"Выскочил оттуда, детей трясет. Я ничего не поняла, у меня ноги-руки трясутся. Соседи выбежали, давай делать искусственное дыхание. Приехала скорая, но поздно", — поделилась соседка.

Врачи не успели спасти детей, обе девочки умерли. Беременная мать трагически погибших детей была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия, вызванного сильным стрессом.

"Скорая" ее забрала, у нее в утробе еще один ребенок есть. Ее забрали без сознания", - говорит соседка Любовь Иванова.

Односельчане говорят, что родителей им жаль едва ли не больше, чем загубленных детских жизней.

"Дети должны хоронить родителей, а не они детей", — убеждены сельчане.

Семья, простившаяся с двумя дочерьми не открывает двери никому и ни с кем не общается. В правоохранительных структурах комментировать случившееся и общаться с журналистами отказались. Сообщается только, что открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Напомним, что во Львовской области в речке утонул 11-летний мальчик.

Ранее сообщалось о похожем случае: в Тернопольской области в пруду утонул 15-летний парень, который не умел плавать.

Ранее сообщалось о смерти молодого украинского хоккеиста. Нападающий херсонского "Днепра" утонул в водоеме.

Видео: (video.rbc.ua)