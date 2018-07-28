Во Львовской области в речке утонул 11-летний мальчик

Иллюстративное фото (pixabay)

Спасатели вытащили тело утонувшего ребенка из реки Бережница

Во Львовской области произошел трагический несчастный случай – утонул 11-летний мальчик, об этом сообщает сайт ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как сообщается, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Бережница Жидачевского района, находящемся во Львовской области, утопился мальчик. Ребенок утонул в речке Бережница, он был 2007 года рождения.

Сотрудники опергруппы Жидачевского районного отдела быстро отреагировали на сообщение и обследовали берег речки для того, чтобы найти тело 11-летнего ребенка.

Через несколько часов после того, как сообщение поступило спасателям, водолазы Львовской центральной аварийно-спасательной службы нашли утопленника и вытащили его тело на берег. Труп мальчика передали в полицию для проведения экспертизы.

Почему трагичный инцидент произошел - не известно. В данный момент обстоятельства и причины гибели мальчика выясняются.

Напомним, ранее во время отдыха с друзьями утонул школьник из-за того, что не умел плавать. Также несчастный случай на воде произошел в Бердянске: женщина погибла, пытаясь спасти своих внуков. Кроме этого, из-за шалости пьяных родителей утонул трехлетний ребенок.

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