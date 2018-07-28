У Львівській області в річці потонув 11-річний хлопчик

Ілюстративне фото (pixabay)

Рятувальники витягли тіло потонулого дитини з річки Бережниця

У Львівській області стався трагічний нещасний випадок – потонув 11-річний хлопчик, про це повідомляє сайт ГУ ДСНС у Львівській області.

Як повідомляється, в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Бережниця Жидачівського району, що знаходиться у Львівській області, втопився хлопчик. Дитина втопилася в річці Бережниця, вона була 2007 року народження.

Співробітники опергрупи Жидачівського районного відділу швидко відреагували на повідомлення і обстежили берег річки для того, щоб знайти тіло 11-річної дитини.

Через кілька годин після того, як повідомлення надійшло рятувальникам, водолази Львівської центральної аварійно-рятувальної служби знайшли потопельника і витягнули його тіло на берег. Труп хлопчика передали в поліцію для проведення експертизи.

Чому трагічний інцидент стався - не відомо. У даний момент обставини і причини загибелі хлопчика з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше під час відпочинку з друзями утонул школяр із-за того, що не вмів плавати. Також нещасний випадок на воді произошел в Бердянську: жінка загинула, намагаючись врятувати своїх онуків. Крім цього, через пустощі п'яних батьків потонув трирічна дитина.

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