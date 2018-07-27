Не умел плавать: в Тернопольской области утонул школьник

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Товарищи достали подростка из воды и пытались спасти его

В Тернопольской области в пруду утонул 15-летний парень. Несчастный случай произошел возле села Иква Кременецкого района. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным правоохранителей, девятиклассник отдыхал вместе с друзьями.

"Сначала он не заходил в воду, потому что все знали, что он не умеет плавать, но в какой-то момент все же решил искупаться. Сверстники, которые были рядом, пытались отговорить его, но парень никого не слушал", – сообщают в полиции.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что школьник начал тонуть примерно в десяти метрах от берега. Друзья бросились его спасать, однако у них не получалось и они начали звать на помощь.

Подростка из пруда достали товарищи. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но вернуть ребенка к жизни не удалось.

Тело погибшего парня направлено в морг Тернопольского областного психоневрологического диспансера.

Ранее сообщалось о смерти молодого украинского хоккеиста. Нападающий херсонского "Днепра" утонул в водоеме.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)