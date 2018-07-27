Не вмів плавати: в Тернопільській області потонув школяр

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Товариші дістали підлітка з води і намагалися врятувати його

У Тернопільській області в ставку потонув 15-річний хлопець. Нещасний випадок стався біля села Іква Кременецького району. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

За даними правоохоронців, дев'ятикласник відпочивав разом з друзями.

"Спочатку він не заходив у воду, тому що всі знали, що він не вміє плавати, але в якийсь момент все ж вирішив скупатися. Однолітки, які були поруч, намагалися відрадити його, але хлопець нікого не слухав", - повідомляють в поліції.

Один з очевидців події розповів, що школяр почав тонути приблизно в десяти метрах від берега. Друзі кинулися його рятувати, проте у них не виходило і вони почали кликати на допомогу.

Підлітка зі ставка дістали товариші. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги. Медики провели реанімаційні заходи, але повернути дитину до життя не вдалося.

Тіло загиблого хлопця направлено в морг Тернопільського обласного психоневрологічного диспансеру.

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