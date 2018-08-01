В Вінницькій області підліток врятував семирічну дитину, яка тонула

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Дитина купалася зі своїм дідусем, але раптом обоє стали тонути

В селі Нестерварка Тульчинського району 15-річний підліток врятував семирічного хлопчика, який тонув разом з 52-річним чоловіком. Мужчину, на жаль, врятувати не вдалося. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Вінницькій області.

"Чоловік пішов купатися зі своїм семирічним онуком. Зайшовши у воду, вони почали тонути. 15-річний юнак, який відпочивав біля водойми, побачив, що люди потребують допомоги, і побіг рятувати потопаючих. Хлопцеві вдалося врятувати малого, на жаль, дідусь потонув", - сказано в повідомленні рятувальників.

Тіло чоловіка працівникам ДСНС досі не вдалося знайти. Врятована підлітком дитина перебуває у задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області двоє маленьких дітей потонули у штучному ставку на очах у батьків.

Також стало відомо про трагічний нещасний випадок у Львівській області, де потонув 11-річний хлопчик. Чому трагічний інцидент стався - невідомо. У даний момент обставини і причини загибелі хлопчика з'ясовуються.

Люди тонуть мовчки