На глазах у родителей: в Запорожской области в море утонул 18-летний парень

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Тело парня спасатели до сих пор не нашли

В курортном городе Кирилловка Запорожской области 18-летний парень утонул в море прямо на глазах у своих родителей. Об этом сообщает ipnews.in.ua.

Трагический инцидент произошел 9 августа в селе Степок. По словам очевидцев, парень со своей девушкой пошли купаться в море. Их накрыла огромная волна.

Родители в это время были на берегу.

По словам отца, молодые люди отошли от берега примерно на 30 м и исчезли из виду.

По словам очевидцев, молодых людей накрыло огромной волной и ударило об камни. Когда это увидели другие отдыхающие, то бросились на помощь. Девушку удалось вытащить на берег. Ее спасли и откачали, парня отнесло от берега и больше его никто не видел.

"Прибыв на место происшествия, спасатели начали поиски пропавшего под водой. В связи с ухудшением погодных условий: шторма и усиление восточного ветра до 5 м / с, водолазы ГСЧС прекратили работу. Одновременно поиски проводились вдоль побережья до острова Бирючий. С наступлением темного времени суток все поисковые работы прекратились и возобновились утром", - отметили в пресс-службе ГСЧС Запорожской области

Известно, что погибший был первокурсником одного из мелитопольских ВУЗов.

Ранее сообщалось, что в Одессе ищут мужчину, которого смыло волной в море.

Отдыхающего смыло с пирса волной во время шторма. Тело мужчины разыскивают третий день. Трагедия произошла в среду, 1 августа, на пляже 10-й станции Фонтана.

Также мы писали, что под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море.

Недавно в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку.

Люди тонут молча