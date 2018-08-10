На очах у батьків: у Запорізькій області в морі втопився 18-річний хлопець

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Тіло хлопця рятувальники досі не знайшли

В курортному місті Кирилівка Запорізької області 18-річний хлопець потонув у морі прямо на очах у своїх батьків. Про це повідомляє ipnews.in.ua.

Трагічний інцидент стався 9 серпня в селі Степок. За словами очевидців, хлопець зі своєю дівчиною пішли купатися в море. Їх накрила величезна хвиля.

Батьки в цей час були на березі.

За словами батька, молоді люди відійшли від берега приблизно на 30 м і зникли з виду.

За словами очевидців, молодих людей накрила велика хвиля і вдарила їх об каміння. Коли це побачили інші відпочиваючі, то кинулися на допомогу. Дівчину вдалося витягнути на берег. Її врятували і відкачали, хлопця віднесло від берега і більше його ніхто не бачив.

"Прибувши на місце події, рятувальники почали пошуки зниклого під водою. У зв'язку з погіршенням погодних умов: шторму і посилення східного вітру до 5 м / с, водолази ДСНС припинили роботу. Одночасно пошуки проводилися уздовж узбережжя до острова Бирючий. З настанням темного часу доби всі пошукові роботи припинилися і поновилися вранці", - відзначили в прес-службі ДСНС Запорізької області

Відомо, що загиблий був першокурсником одного з мелітопольських Вузів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі шукають чоловіка, якого змило хвилею в море.

Відпочиваючого змило хвилею з пірса під час шторму. Тіло чоловіка розшукують третій день. Трагедія сталася в середу, 1 серпня, на пляжі 10-ї станції Фонтану.

Також ми писали, що під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море.

Нещодавно в Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку.

Люди тонуть мовчки