Если вы хотите сэкономить, сократите время работы этих устройств: 5 приборов, "жрущих" свет больше всего

Эксперты по энергетике из Radiators Online рассмотрели пять самых энергоемких бытовых приборов и подсчитали, насколько дорого обходится их эксплуатация.

Напомним, что сейчас в Украине действует тариф на свет в размере 1,44 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час, если вы потребляете меньше 250 кВт⋅час в месяц.

Пять самых энергоемких приборов

Кондиционер и обогреватель

Кондиционеры и обогреватели потребляют очень много электроэнергии, так как иногда они работают круглыми сутками.

В среднем эти устройства могут потреблять 72 кВтч в день, а это сильно отразится на вашем счете за свет в месяц.

Например, для охлаждения комнаты, лучше выбрать вентилятор, который потребляет намного меньше электроэнергии, чем кондиционер.

Бойлер

Если мы возьмем, например, бойлер на 50 литров, то по средним расчетам он потребляет в месяц 147 кВт. Он считается самым экономичным по потреблению энергии. А если брать бойлер на 80 литров (который больше всего на 30 литров), то расход света увеличится в 3 раза!

Холодильник

Естественно, холодильник должен работать 24 часа в сутки, чтобы ваши продукты оставались свежими. Для работы этого устройства требуется 180 Вт в час, что означает, что для работы в течение 24 часов требуется 4,32 кВтч. Это 186 гривен в месяц.

Эксперты Radiators Online рекомендуют покупать менее дорогие устройства, чтобы снизить стоимость потребления света, например холодильники на пропане.

Посудомоечная машина

Многие люди используют посудомоечные машины для удобства, но их обслуживание стоит целое состояние.

Посудомоечная машина потребляет около 1800 Вт для работы в течение одного часа, а средняя стиральная машина работает около двух часов. Если вы будете стирать каждый день, то за месяц счет за пользование устройством будет 108 гривен.

Духовка

По мнению экспертов, все зависит от того, сколько электроэнергии потребляет духовка.

В среднем она используется в среднем около часа в день.

Для работы средней печи требуется около 2400 Вт. Следовательно, для одного часа использования требуется 2,4 кВтч, а ежедневное использование в течение года стоит 864 гривны.