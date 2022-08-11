Якщо ви хочете заощадити, скоротіть час роботи цих пристроїв: 5 приладів, які "жеруть" світло найбільше

Експерти з енергетики з Radiators Online розглянули п'ять найбільш енергоємних побутових приладів і підрахували, наскільки дорого обходиться їх експлуатація.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє тариф на світло в розмірі 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт∙год, якщо ви споживаєте менше 250 кВт∙год на місяць.

П'ять найбільш енергомістких приладів

Кондиціонер і обігрівач

Кондиціонери та обігрівачі споживають дуже багато електроенергії, через те, що іноді вони працюють цілодобово.

В середньому ці пристрої можуть споживати 72 кВтг в день, а це сильно відіб'ється на вашому рахунку за світло в місяць.

Наприклад, для охолодження кімнати, краще вибрати вентилятор, який споживає набагато менше електроенергії, ніж кондиціонер.

Бойлер

Якщо ми візьмемо, наприклад, бойлер на 50 літрів, то за середніми розрахунками він споживає в місяць 1,3 кВт.

Холодильник

Природно, холодильник повинен працювати 24 години на добу, щоб ваші продукти залишалися свіжими. Для роботи цього пристрою потрібно 180 Вт на годину, що означає, що для роботи протягом 24 годин потрібно 4,32 кВтг. Це 186 гривень на місяць.

Експерти Radiators Online рекомендують купувати менш дорогі пристрої, щоб знизити вартість споживання світла, наприклад холодильники на пропані.

Посудомийна машина

Багато людей використовують посудомийні машини для зручності, але їх обслуговування коштує цілий статок.

Посудомийна машина споживає близько 1800 Вт для роботи протягом однієї години, а середня пральна машина працює близько двох годин. Якщо ви будете прати кожен день, то за місяць рахунок за користування пристроєм буде 108 гривень.

Духовка

На думку експертів, все залежить від того, скільки електроенергії споживає духовка.

В середньому вона використовується в середньому близько години в день.

Для роботи середньої печі потрібно близько 2400 Вт. Отже, для однієї години використання потрібно 2,4 кВтг, а щоденне використання протягом року коштує 864 гривні.