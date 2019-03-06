Хуже варваров: крымчане в ярости от свинства россиян

Появились свежие фотографии того, как туристы из РФ уничтожают Крым

В оккупированном Крыму уничтожают памятники архитектуры и уродуют территорию, забрасывают ее мусором. Фотографии разрушений опубликовал на своей странице в Facebook Александр Горный.

Он отметил, что туристы, которые стали посещать Крым после аннексии, ведут себя хуже варваров. Они заставили многоэтажными шалманами все парки и набережные. Кроме того, он возмутился, что люди, которые приезжают в Крым из России, имеют привычку уничтожать надписями памятники архитектуры.

"Посмотрите на эти надписи, ленточки и зарубки. Звездопад воспоминаний, ну что за новоиспеченная семейная быдлятина тут отметилась? Ну вот на*рена вешать эти ваши сраные ленточки и уродовать куст? Туристы из Лыткарино – это нечто. Питер, Савик, Киса и далее по списку. Пусть в Крыму будет как можно меньше туристов, это шанс ему сохраниться. Иначе все засрут", - написал Горный.

Туристы в Крыму оставляют надписи (facebook.com/Александр Горный)

В комментариях автора поддержали и другие жители оккупированного Крыма. Они отметили, что особенно раздражает манера российских туристов оставлять свои имена на многолетних камнях, что проходит по 20-30 лет, но надписи сохраняются.

Также крымчане отметили тот факт, что подобные надписи были популярны во времена СССР, а потом исчезли на много лет. А с 2014 года они стали снова появляться.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупанты разрушат горный хребет в Крыму, чтобы построить новую дорогу.

А также мы писали о том, чем кормят детей в школьных столовых Крыма.