Пицца из ада: чем кормят детей в школьной столовой Крыма

Коллаж РБК-Украина

Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким

В аннексированном Россией Крыму в школьной столовой детям продают ужасного состояния и вида еду. Увиденное действительно поражает. Соответствующее фото опубликовала RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

"Севастополь. Это продают детям по 35 рублей за штуку в школьной столовой! Школа № 34. Это пицца", - прокомментировали фотографию школьной "вкуснятины".

Фото: (twitter.com/KrimRt)

Подписчики мигом отреагировали на увиденное и принялись выражать свое мнение. Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким:

"Мечтали о камнях с неба, а получили уголёк";

"Итальянцы удивятся";

"Пицца из ада!";

"Повара надо убить!";

"Зачем детей травить?";

"Родительский комитет следит за поставками продуктов и приготовлением еды?"

Напомним, что В оккупированном Крыму обнаружилась новая катастрофа: местными был сфотографирован солёный пень, что связано с изменениями в почве. Залив на западе Азовского моря стал солонее, а деревья начали все чаще гибнуть.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по построенному оккупантами Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители.

Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.