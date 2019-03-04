ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пицца из ада: чем кормят детей в школьной столовой Крыма

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 08:55
Пицца из ада: чем кормят детей в школьной столовой Крыма
Коллаж РБК-Украина

Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким

В аннексированном Россией Крыму в школьной столовой детям продают ужасного состояния и вида еду. Увиденное действительно поражает. Соответствующее фото опубликовала RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

"Севастополь. Это продают детям по 35 рублей за штуку в школьной столовой! Школа № 34. Это пицца", - прокомментировали фотографию школьной "вкуснятины".

Пицца из ада: чем кормят детей в школьной столовой КрымаФото: (twitter.com/KrimRt)

Подписчики мигом отреагировали на увиденное и принялись выражать свое мнение. Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким:

"Мечтали о камнях с неба, а получили уголёк";

"Итальянцы удивятся";

"Пицца из ада!";

"Повара надо убить!";

"Зачем детей травить?";

"Родительский комитет следит за поставками продуктов и приготовлением еды?"

Напомним, что В оккупированном Крыму обнаружилась новая катастрофа: местными был сфотографирован солёный пень, что связано с изменениями в почве. Залив на западе Азовского моря стал солонее, а деревья начали все чаще гибнуть.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по построенному оккупантами Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители

Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.

Историческая ошибка: крупный город в Украине хотят переименовать "Севастополь - наш": украинцам показали новую уникальную монету
Новости Украины Севастополь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь