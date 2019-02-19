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Очередная катастрофа в Крыму: жители забили тревогу

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 10:52
Очередная катастрофа в Крыму: жители забили тревогу
Коллаж РБК-Украина

От засоления почвы начали гибнуть деревья

В оккупированном Крыму обнаружилась новая катастрофа: местными был сфотографирован солёный пень, что связано с изменениями в почве. Залив на западе Азовского моря стал солонее, а деревья начали все чаще гибнуть. Об этом информирует росСМИ.

Деревья высыхают, после чего их ломают на дрова. Однако древесина пахнет иначе, чем раньше. Кажется, что она пропитана солевым раствором. Нехватку воды испытывает все живое вокруг, а особенно - степные сельскохозяйственные районы.

Очередная катастрофа в Крыму: жители забили тревогуФото: (primechaniya.ru)

Одно из решений проблемы нехватки воды - опреснение. Но это очень дорогое удовольствие. Второй способ решения проблемы - это очистка сточных вод. Однако чиновникам выгоднее оставить все как есть и получать откаты за несуществующую очистку воды ежегодно, чем один раз все наладить.

Безразличие к существующей проблеме может вызвать ряд неприятностей. Потому в ближайшее время планируется начать искать воду на севере Крыма, вероятнее всего, в Армянско-Красноперекопском регионе.

Напомним, возле Керченского моста, которому грозит скорое обрушение, обнаружили аварийные постройки.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по построенному оккупантами Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители

Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.

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