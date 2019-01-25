Не хватило на проезд: на Прикарпатье водитель высадил ребенка на мороз

Коллаж РБК-Украина

Ребенку пришлось проделать путь из одного конца города в другой во время снегопада

В Коломые Ивано-Франковской области водитель маршрутного автобуса высадил 11-летнюю девочку, так как у нее не хватило денег на проезд. Об инциденте рассказала старшая сестра пострадавшего ребенка Ольга Никипанчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что 11-летней девочке пришлось вечером в темноте, во время мороза, добираться самостоятельно из одного конца города в другой, так как водитель маршрутного автобуса отказался ее везти и просто высадил.

"Уважаемые коломычане, гости города и транспортное управление нашего замечательного города Коломыя. Хочу выразить огромную благодарность и предлагаю выписать премию водителю маршрутки № 3 за добросовестное выполнение его профессиональных обязанностей, наперекор человеческим качествам, за то, что моя 11-летняя сестра села к Вам в маршрутку 22.01.19 г. в 17:00 (в темное и холодное время года) на остановке возле СОШ № 1, и за то, что вы ее высадили у СОШ № 8, аргументируя тем, что не будете оплачивать ее проезд", - рассказала Никипанчук и добавила, что деньги у девочки на проезд были, но она их потеряла и поэтому попросила водителя довезти ее до конечной остановки за 1 гривну, которую нашла в кармане.

"Хочу пожелать, чтобы и ваши дети или внуки никогда не теряли денег и не добирались домой 1,5 часа, из одного конца города в другой, в мороз и снегопад. При том что, ребенок нашел 1 гривну в кармане и попросил довести ее до конечной остановки", — добавила она.

Напомним, ранее мы рассказывали историю о студентке, которую водитель высадил ночью из автобуса на мороз из-за того, что у нее не было денег.

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