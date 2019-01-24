В Мелитополе маршрутчик унизил ребенка-льготника: водитель рассказал свою версию

Коллаж РБК-Украина

Водитель утверждает, что вспылил

В Мелитополе водитель маршрутки грубо унизил ребенка-льготника из многодетной семьи, после чего его вместе с руководителем фирмы-перевозчика вызвали "на ковер". Инцидент прокомментировали в транспортном отделе исполкома, передает "РИА Мелитополь".

Кроме того, что всем пришлось выслушивать гневные высказывания маршрутчика, он до последнего отказывался везти мальчика бесплатно. И чтобы уладить конфликт за льготника пришлось заплатить одной из пассажирок.

Водитель свою ошибку признал, сказал, что виноват, и готов извиниться. По его словам, он разнервничался и вспылил, поскольку ребенок регулярно ездит в маршрутке, но не всегда показывает удостоверение.

Начальник транспортного сектора исполкома Галина Кучеркова утверждает, что водителю уже вынесли выговор. "Пообещал, что в моем кабинете я его больше не увижу", - сказала она.

Тем не менее пассажирам льготных категорий напоминают о необходимости предъявлять удостоверение на входе в транспортное средство, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель маршрутки 526 возле метро Лесная оскорбил пенсионеров и не пустил в салон. Маршрутчик несколько минут разряжался бранью в адрес пенсионеров, которые спросили у него о возможности льготного проезда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром.

А также рассказывали о том, что в Киеве маршрутчик набросился на ветерана АТО.