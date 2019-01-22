"Понаштампуют!" В Мелитополе водитель маршрутки унизил ребенка-льготника

Фото: коллаж РБК-Украина

За мальчика заплатили неравнодушные пассажиры

В Мелитополе в Запорожской области водитель маршрутного автобуса грубо унизил мальчика из многодетной семьи, который предъявил документ льготника. Об этом сообщает местный ресурс "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел в маршруте №3 сообщением "Белякова – Новый Мелитополь" в понедельник, 21 января.

Как рассказал свидетель, в салон автобуса зашли двое подростков около 9-10 лет, один из которых и обратился к водителю по поводу бесплатного проезда.

Водитель в ответ стал возмущаться и хамить в духе "понарожают детей непонятно как, понаштампуют, потом они не могут заплатить за маршрутку".

Фото: ria-m.tv

Он заявил школьнику, что сам-то он дает своим детям и внукам деньги на проезд в маршрутке, а отцу школьника нужно работать.

После того, как мальчик объяснил, что у его папы есть работа, водитель не нашел ничего лучше, чем заявить: "Значит, плохо работает! Детей делать умеет, а обеспечивать не может!"

После перепалки за мальчика заступились пассажири маршрутки и попытались объяснить водителю, что по закону, проезд для детей многодетных семей бесплатный в любом виде транспорта. На что маршрутчик заявил, мол, не учите меня жить.

В итоге один из пассажиров дал ребенку деньги для водителя.

Также приводится и номера маршрутки - АЕ 4724 АА.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель маршрутки 526 возле метро Лесная оскорбил пенсионеров и не пустил в салон.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром.

А также рассказывали о том, что в Киеве маршрутчик набросился на ветерана АТО.