"Вас даже катафалк бесплатно не повезет": сеть возмущена водителем маршрутки (видео)

Видео: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Водитель маршрутки 526 возле метро Лесная оскорбил пенсионеров и не пустил в салон. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Маршрутчик несколько минут разряжался бранью в адрес пенсионеров, которые спросили у него о возможности льготного проезда. Сказал, что их даже катафалк бесплатно не повезет.

В своей продолжительной "лекции" скандалист сказал, что "я же к вам на борщ не прихожу", почему вы просите меня сделать для вас одолжение. Потом он сказал, что мол, они пенсию получают и пусть едут на такси, а у него частная маршрутка и пенсионеров он не возит. Ни одного, ни двух, вообще не сколько.

Одна бабушка так и осталась стоять на конечной. Сказала, что зайти боится, "бо виганяють".

За другую бабушку, честно прождавшую 40 минут трамвай, который не приехал, потому что сломался, заплатили неравнодушные пассажиры. И даже это не смогло унять словоблуда, который продолжал орать и унижать ни в чем не повинных людей.

Скриншот поста: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Большинство пользователей в комментариях под публикацией возмущаются неадекватным поведением водителя.

"Пенсионеры боятся даже спросить подвезет ли, потому что выгоняют и матерят с ног до головы! Сколько же это хамство будет продолжаться в стране! Жалко что ли пожилого человека подвезти те пару остановок? Для него те 8 грн - это и обед и ужин с пенсией 1500 грн и отработанным стажем 50 лет!, - пишет Oksana Kyrylenko.

"Дай Бог тебе, водитель, жить на украинскую пенсию, а если еще и ЕСВ не платишь, чтоб ты и эти гроши не получил. Работай, пока болячка не подкосит, а дальше ножками, бо катафалк "за безкоштовно не повезе", - возмущается Аня Филь.

"Чтоб его мать так возили!", - пишет Владимир Новиков.

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Напомним, ранее мы писали о том, что в Луцке водитель маршрутки едва не покалечил двухлетнего ребенка.

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