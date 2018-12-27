"Вас навіть катафалк безкоштовно не повезе": мережа обурена водієм маршрутки (відео)

Відео: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Водій маршрутки 526 біля метро Лісова образив пенсіонерів і не пустив в салон. Про це повідомляє "Київ оперативний" Facebook.

Маршрутник кілька хвилин розряджався лайкою на адресу пенсіонерів, які запитали у нього про можливість пільгового проїзду. Сказав, що їх навіть катафалк безкоштовно не повезе.

У своїй тривалій "лекції" скандаліст сказав, що "я ж до вас на борщ не приходжу", чому ви просите мене зробити для вас послугу. Потім він сказав, що мовляв, вони отримують пенсію і нехай їдуть на таксі, а у нього приватна маршрутка і пенсіонерів він не возить. Ні одного, ні двох, взагалі не скільки.

Одна бабуся так і залишилася стояти на кінцевій. Сказала, що боїться зайти, бо виганяють".

За іншу бабусю, яка чесно прочекала 40 хвилин трамвай, який не приїхав, бо зламався, заплатили небайдужі пасажири. І навіть це не змогло вгамувати словоблуда, який продовжував кричати і принижувати ні в чому не винних людей.

Скріншот поста: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Більшість користувачів в коментарях під публікацією обурюються неадекватною поведінкою водія.

"Пенсіонери бояться навіть запитати чи підвезе, тому що виганяють і матюкають з ніг до голови! Скільки ж це хамство буде продовжуватися в країні! Шкода чи що літню людину підвезти ті пару зупинок? Для нього ті 8 грн - це та обід і вечеря з пенсією 1500 грн і відпрацьованим стажем 50 років!, - пише Oksana Kyrylenko.

"Дай Бог тобі, водій, жити на українську пенсію, а якщо ще й ЄСВ не платиш, щоб ти й ці копійки не отримав. Працюй, поки болячка не підкосить, а далі ніжками, бо катафалк "за безкоштовно не повезе", - обурюється Ганна Філь.

"Щоб його мати так возили!", - пише Володимир Новіков.

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/videos/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Луцьку водій маршрутки ледь не покалічив дворічну дитину.

Читайте також: В маршрутці Запоріжжя пасажирів веселять непристойними картинками.